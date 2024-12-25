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فنون ومشاهير

بعد سنوات من الغياب الفني.. شاهدوا كيف أصبح هذا الممثل الشهير

Lebanon 24
25-12-2024 | 10:10
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بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية، يعود النجم محمود قابيل في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" ويتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج محمد سامي.
ولفت النجم المصري الأنظار بوسامته بالشعر الأبيض الذي غطى شعره وذقنه، وبلياقته البدنية التي لا يزال يحافظ عليها رغم تقدمه في السن، وبدا في غاية الأناقة خلال مشاركته في مناسبة فنية في الفترة الأخيرة وارتدى بدلة سوداء كلاسيكية مع فيونكة سوداء ومزينة بمنديل صغير باللون الأحمر.
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وردّ النجم المصري في لقاء قصير مع برنامج Arabwood على كل ما يقال عن المخرج محمد سامي ويصفه بأنه "ديكتاتور" في موقع التصوير، ودافع عنه قائلاً: "الفن ميستحملش ديكتاتور، هو مخرج محترم جدا وبيحب الممثل جدا والنتيجة بتبان على الشاشة، يعني نجاح ورا نجاح". (لها)
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