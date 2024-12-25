Advertisement

فنون ومشاهير

برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)

Lebanon 24
25-12-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1297464-638707464973180105.jpg
Doc-P-1297464-638707464973180105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلت ملكة جمال لبنان السابقة، فاليري بو شقرا، عبر خاصية الستوري على إنستاغرام في إطلالة ميلادية مميزة برفقة زوجها رجل الأعمال زياد عمار وأطفالها: ابنها وابنتيها جازمين وتمار. وقد التقطت فاليري صورة مع عائلتها أمام شجرة الميلاد، حيث ظهرت في فستان أسود قصير، بينما اختارت ابنتاها تنسيق ملابس أنيقة باللونين الأسود والأحمر، حيث ارتدت كل منهما بلوزة سوداء وتنورة مزخرفة باللونين الأحمر والأسود. وارفقت فاليري الصورة بتعليق: "Merry Christmas". (رصد لبنان 24) 
Advertisement


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:58 | 2024-12-25
23:00 | 2024-12-25
16:00 | 2024-12-25
10:10 | 2024-12-25
08:06 | 2024-12-25
06:15 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24