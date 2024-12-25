من دون زوجته الحامل.. ممثل لبناني شهير بإطلالة جديدة برفقة ابنته (صورة)

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وظهرا معاً أمام شجرة الميلاد الفخمة في منزله، حيث بدا طوني في غاية الأناقة، بينما بدت ابنته بغاية الجمال وهي ترتدي فستاناً باللون الأحمر. (رصد لبنان 24)