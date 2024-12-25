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فنون ومشاهير
من دون زوجته الحامل.. ممثل لبناني شهير بإطلالة جديدة برفقة ابنته (صورة)
Lebanon 24
25-12-2024
|
23:00
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نشر الممثل الشهير طوني عيسى عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الخاص على إنستاغرام صورة جديدة تجمعه بابنته الصغيرة تاليا عيسى، وذلك من دون زوجته أمونة عيد الحامل.
وظهرا معاً أمام شجرة الميلاد الفخمة في منزله، حيث بدا طوني في غاية الأناقة، بينما بدت ابنته بغاية الجمال وهي ترتدي فستاناً باللون الأحمر. (رصد لبنان 24)
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