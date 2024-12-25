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فنون ومشاهير
بعد الفيديو المُسرب له.. شاهدوا اول ظهور لراغب علامة هذا ما فعله (صورة)
Lebanon 24
25-12-2024
|
23:58
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نشر الفنان راغب علامة، منشورا عبر خاصية "ستوري" على صفحته في "انستغرام"، احتفل فيه بعيد الميلاد المجيد، وذلك في أول ظهور له بعد الأزمة الأخيرة التي طالته.
وأعاد راغب نشر صورة له برفقة ابن شقيقه خضر علامة، كان قد نشرها الأخير عبر حسابه وأرفقها بتعليق كتب فيه: "إلى عمي.. عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة.. عدنان".
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ونشر راغب الصورة عبر صفحته وعلّق عليها قائلا: "عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة للجميع.. نتمنى لكم عاما رائعا قادما".
وتم مؤخرا تسريب فيديو تضمن مكالمة هاتفية زعم أنها بين راغب والفنان عبد الله بالخير وإساءة مزعومة منه الى الأمين العام السابق لحزب الله الراحل حسن نصرالله، الا انهما سارعا الى نفي الأمر بشكل نهائي.
حيث خرج علامة ونفى بتغريدة ما نُسب إليه، وكتب في منشور عبر منصة "إكس": "أنفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً، والصوت الظاهر فيه ليس صوتي، ومن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي. سألاحق قضائياً الشخص المسؤول عن نشر هذه الشائعات المغرضة".
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