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فنون ومشاهير

هاربٌ من أحكام قضائيّة... توقيف فنان معروف وهذا ما عُثِرَ بحوزته (صورة)

Lebanon 24
26-12-2024 | 09:15
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تمكنت الأجهزة الأمنية من إيقاف الفنان المصري حمو بيكا بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض.

وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت التحريات الأولية أن حمو بيكا كان هارباً من تنفيذ 3 أحكام قضائية ضده، وهو ما يضاف إلى ملفه القانوني. (العربية)
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حمو بيكا في برنامج العرافة
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