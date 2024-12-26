عمره 16 عاماً.. نجم شاب يودّع الحياة بطريقة مروّعة! (صورة)

Advertisement

توفي النجم الشاب هدسون جوزيف ميك، الذي اشتهر بمشاركته في فيلم Baby Driver لعام 2017، عن عمر يناهز 16 عامًا، وفق ما أعلنته العديد من المواقع العالمية.وقع الحادث المأساوي يوم الخميس الماضي في فيستافيا هيلز بولاية ألاباما، حيث سقط ميك من مركبة متحركةو. تم نقله بسرعة إلى مستشفى UAB، لكنه توفي متأثرًا بجراحه بعد يومين من الحادث، فيما لا يزال قسم شرطة فيستافيا هيلز يحقق في ملابسات الحادث.وأكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة جيفرسون أن ميك تعرض لإصابات شديدة جراء السقوط في منطقة 1900 من طريق كانيون.وجاء في منشور على حساب ميك على إنستغرام: "قلوبنا محطمة لمشاركة أن هدسون ميك رحل ليكون مع يسوع هذه الليلة. كانت سنواته الست عشرة على هذه الأرض قصيرة للغاية، لكنه حقق الكثير وتركت أثرًا عميقًا على كل من قابله."وبدأت مسيرة ميك المهنية في مجال التمثيل عام 2014 من خلال دوره في الفيلم التلفزيوني The Santa Con.ثم حقق شهرة واسعة لدوره في فيلم Baby Driver، حيث جسد شخصية "بيبي" في الصغر، التي أداها أنسيل إلغورت في الفيلم الذي نال إشادة واسعة.كما شارك في عدة مشاريع بارزة أخرى مثل مسلسل MacGyver الجديد، مسلسل Genius، وآخر أعماله The School Duel.وكان ميك قد عمل في عدة مشاريع قيد التحضير من المتوقع أن تُعرض في 2025. كانت شغفه بالتمثيل يتجاوز العروض، حيث كان يحب التفاعل مع أفراد الطاقم في مواقع التصوير.وكتبت وكالة أعماله في بيان مؤثر عن وفاته: "كان هدسون أكثر من مجرد موهبة، بل كان مصدر إلهام وأثر في العديد من الأشخاص بحماسه ولطفه وابتسامته ." (البوابة)