توم هانكس يثير الجدل في آخر اطلالة له.. وهذا ما كشفه الطب عن وضعه الصحي

Advertisement

ظهر الممثل الأميركي توم هانكس في أحد البرامج وقد بدت عليه أعراض ارتعاش اليدين ما أثار القلق بشأن صحته.وظهر توم هانكس في إعلان ترويجي لبرنامج ستر داي لايف Saturday Night Live والمقرر عرض الحلقة الخاصة به في عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت المقبل وكان بجانبه نجوما أصغر سنا منه مثل سكارليت جوهانسون وإيما ستون ما زاد من حالة القلق بشأن وضعه الصحي.ولاحظ المعجبون في إحدى فقرات البرنامج يدي هانكس وهي ترتعش بشكل واضح في بعض الأحيان، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.وعلى الرغم من أن الحائز على جائزة الأوسكار البالغ من العمر 68 عاما كان غالبا ما يضع يديه متشابكتين معا أو في جيوبه، إلا أنهما كانتا ترتعشان عندما كان يمسك بأكواب الكوكتيل والهدايا.ولاحظ معجبون ارتعاش أيدي هانكس وكتبوا تعليقات عن الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.من جانبه قال هانكس إنه في حالة أفضل في أوخر الستينيات من عمره مقارنة بعمره عندما كان في الثلاثينات.