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فنون ومشاهير

فنان معروف ومسلسل مرتقب له في رمضان... ما حقيقة إصابته بـ"كورونا"؟

Lebanon 24
27-12-2024 | 05:14
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انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن إصابة الفنان أحمد مكي بمضاعفات فيروس كورونا، ولزومه المنزل وذلك بعد توقف تحضيرات مسلسله الرمضاني خلال الفترة الماضية.

وبحسب المعلومات، لا صحة لما تردد عن إصابة مكي بفيروس كورونا وأنه سوف يبدأ خلال أيام في تصوير مسلسل "عين شمس" المقرر أن يخوض به دراما رمضان المقبل، وأن توقف التحضيرات للمسلسل خلال الفترة الماضية كان بسبب وفاة والدته ومروره بحالة نفسية سيئة لرحيلها. (لها)
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