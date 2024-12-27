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فنون ومشاهير
بعد 6 أشهر من زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة: أصبحت قريبة من هذا الأمر
Lebanon 24
27-12-2024
|
05:38
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تنشغل الممثلة دانييلا رحمة حالياً بتصوير المسلسل الرمضاني "نفس" للعام المقبل، من إنتاج شركة الصباح إخوان، وتعتبر أن الانضمام إلى هذه الشركة يُعد فرصة رائعة، مشيرة إلى أن نخبة من نجوم الدراما السورية ستشارك في هذا العمل كالممثلين عابد فهد ومعتصم النهار اللذين لديهما تاريخ في تقديم الأعمال الدرامية والتمثيلية المميزة.
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وأشارت رحمة إلى أن النص القوي والفكرة الجديدة ودورها الفريد في المسلسل عوامل جذبتها للموافقة، كما أن العلاقة الجيدة التي جمعتها مع أبطال العمل عموماً ومع المبدع عابد فهد والصديق معتصم النهار خصوصاً، ساهمت في نجاح مشاركتها في مسلسل"نفس".
وعن موضوع الأمومة وما إذا كانت تتوق لذلك قالت رحمة: "نعم، هذا حلم كبير بالنسبة لي وقد أصبحت أقرب إليه بعد مضي 6 أشهر على زواجي"، لكنها أكدت أن هذا الموضوع مؤجل حالياً لأنها منشغلة بالتصوير والتحضير للمسلسل الرمضاني لدراما 2025. (العربية)
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