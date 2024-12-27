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فنون ومشاهير

بعد توقيفه يوم أمس... هذا ما تقرّر بشأن الفنان الهارب من أحكام قضائيّة

Lebanon 24
27-12-2024 | 10:11
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قررت نيابة قصر النيل في القاهرة، إخلاء سبيل الفنان المصري حمو بيكا، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وكان رجال المباحث ألقوا القبض على الفنان الشهير في منطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية. (العربية)
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حمو بيكا

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