أنباء عن زواج طليق أيتن عامر من روبي.. ما صحتها؟

بعد ما أثير عن زواج طليق الممثلة آيتن عامر محمد عز العرب من المغنّية المصرية روبي، خرج عز العرب عن صمته نافياً كل ما اشيع.

Advertisement

وقال عز العرب في بيان: "بشأن ما تردّد أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجي من النجمة روبي، وما تم نشره من أخبار وشائعات مغلوطة ومخالِفة تماماً للحقيقة بشأن حياتي الشخصية، والزجّ باسمي في تلك الأخبار بهدف إثارة الجدل، فقد كلّفت مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي بالنقض، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي صحافي أو موقع إخباري ينشر أخباراً مغلوطة عني أو عن حياتي الخاصة، والتي ليست مشاعاً لأحد ليتناولها كما يشاء في المواقع الإخبارية".وأضاف عز العرب: "أهيب بالسادة الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي والمواقع الإخبارية باحترام حرمة الحياة الخاصة وعدم الزج باسمي في أي أخبار بدون الرجوع إليّ شخصياً والتأكد من صحتها".يُذكر أن محمد عز العرب انفصل عن آيتن عامر في أيلول من عام 2022 بعد زواج دام 6 سنوات وأثمر عن طفلين هما أيتن ويوسف.