تزوج 3 مرات.. دريد لحام يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن علاقته بنظام الأسد

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شارك الممثل السوري دريد لحام في برنامج "عندي سؤال" عبر "المشهد" مع الإعلامي محمد قيس.واعترف لحام خلال المقابلة بأنه تزوج 3 مرات؛ الأولى أنجبت له ثائر وعبير، والثانية زوجته الحالية هالة بيطار، بينما اعتبر زواجه الثالث من الفنانة صباح الجزائري نزوة وخطأ، قائلاً: انسحبت من هذا الزواج بسرعة لأنه لم يكن صحيحًا.وتحدث لحام عن انتمائه للحزب السوري القومي الاجتماعي في شبابه، وما تعرض له من اعتقال وضرب بسبب آرائه السياسية. وأكد: "في النظام السابق، لم يكن أحد محصنًا".وكشف انه تم اعتقاله في إحدى المرات من قبل المخابرات السورية للتحقيق معه، وتابع ان المحقق ضربه خلال التحقيق.وعند سؤاله عن انه كان يحرص على حضور الرئيس السابق حافظ الأسد عروض مسرحياته، قال لحام: "مشين نضمن ما حدا يحبسنا".