بدت متعبة.. لقطات رومانسية بين عاصي الحلاني وزوجته في دبي (صور)





وأطلت كوليت، وهي ملكة جمال لبنان السابقة بصور رومانسية برفقة زوجها أثناء تواجدهما في دبي.

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الا ان اللافت ان التعب بدا ظاهرا على وجهها. نشرت كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.وأطلت كوليت، وهي ملكة جمال لبنان السابقة بصور رومانسية برفقة زوجها أثناء تواجدهما في دبي.الا ان اللافت ان التعب بدا ظاهرا على وجهها.

وتتواجد عائلة الحلاني منذ فترة في مدينة دبي، حيث يُحيي عاصي الحلاني وابنه الوليد حفلين هناك بمناسبة رأس السنة.



