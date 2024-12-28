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فنون ومشاهير

بطريقة "غريبة".. فنانة شهيرة تُعلن وفاة زوجها:"أبوس أيديكم عايزة ناس كتير"

Lebanon 24
28-12-2024 | 03:34
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أعلنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى خبر وفاة زوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلة:" اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".
 
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وأضافت: "تعالو والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر أبوس أيديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبي، الله يراضيكم تعالو كلكم ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس حتلاقوه على غوغل ماب، شيرو كتير".

وسارع عدد من النجوم وأصدقاء مصطفى إلى كتابة كلمات لتعزيتها ومساندتها.

وكانت مصطفى خضعت في شهر تشرين الأول الماضي لجراحة عاجلة لتركيب دعامات في القلب، نتيجة تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها المستشفى.

وكشفت أنها تعرضت لذبحة صدرية وقصور حاد في الشريان التاجي، وتم عمل ثلاث دعامات في القلب، وترقد حاليًا في أحد مستشفيات المهندسين.(لها)


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