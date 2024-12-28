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فنون ومشاهير

"رحلت بهدوء"... وفاة ممثلة بعد صراع طويل مع السرطان

Lebanon 24
28-12-2024 | 06:48
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توفيت الممثلة الأرجنتينية أوليفيا هوسي، التي اشتهرت بدورها في فيلم "روميو وجولييت" للمخرج فرانكو زيفيريلي في 1968، عن 73 عاماً، بعد معركة طويلة مع السرطان.

وأعلنت أسرتها الخبر عبر إنستغرام، وقالت: "رحلت أوليفيا بهدوء في منزلها، محاطة بأحبائها، لقد كانت شخصية استثنائية لمست دفء روحها وحكمتها قلوب كل من عرفها".
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وحسب هوليوود ريبورتر، بدأت رحلة هوسي مع الشهرة في الخامسة عشرة من عمرها، عندما أدت دور "جولييت" أمام ليونارد وايتنغ، الذي كان في الـ16، في نسخة سينمائية خالدة من مسرحية شكسبير.
الفيلم، الذي كان إنتاجاً جريئاً في زمنه، حقق نجاحاً تجارياً هائلاً، وترشح لأربع جوائز أوسكار، وفازت هوسي بجائزة "غولدن غلوب" عن أدائها المميز. (الامارات 24)
 
 
 
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