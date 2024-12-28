بسبب تنمره على السوريين.. ممثل شهير يهاجم هشام حداد وهذا ما قاله (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للإعلامي والممثل هشام حداد وهو يتنمر على الوجود السوري في لبنان.

وفي التفاصيل، أثار مقطع الفيديو هذا حالة كبيرة من الجدل بسبب ما تم وصفه "بالتنمر" على الوجود السوري في لبنان، إذ قال حداد في ستاند أب كوميدي: "أنا دايماً برحب بكل الناس أول شي برحب بأهل بلدي يللي أكتر شي في منون ببلدي السوريين، سؤال هلق رح تزيدوا أو رح تنقصوا؟ رح تزيدوا ؟ ناقصنا لأنو، لأنو نحنا ما عنا كتير، نص مدرسة ابني سوريين يبجي عالبيت بيقلا شلونك يامو؟ والـ Summer Camp بالقامشلي، بدي اشكركن عم تعاملونا كتير منيح منحس حالنا كأنو ببلدنا".

هذا الستاند أب لم يلقَ إعجاب الكثيرين ومنهم الممثل السوري طلال مارديني، والذي شارك الفيديو عبر صفحته الشخصية في منصة "اكس" وارفقه بتعليق هاجم فيه هشام حداد. (الجديد)

مع انك صديقي و بحترمك كتير بس بتمنى انك تلاقي محتوى

تاني تضحك فيه الناس غير

السوريين

وبعتقد رح يكون ردك أقسى لاي ومنشكر الشعب اللبناني العظيم 🇱🇧🫶 على استضافة الشعب

السوري

ومنرفض اي تنمر ولو بطريقة المزح على اي مواطن سوري

(((اليوم ليس كأمس)))✌🏽💚✌🏽 pic.twitter.com/G7UbrhYyvH — Talal mardini (@MardiniTalal85) December 23, 2024 Advertisement