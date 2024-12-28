بسبب تنمره على السوريين.. ممثل شهير يهاجم هشام حداد وهذا ما قاله (فيديو)

مع انك صديقي و بحترمك كتير بس بتمنى انك تلاقي محتوى
تاني تضحك فيه الناس غير
السوريين
وبعتقد رح يكون ردك أقسى لاي ومنشكر الشعب اللبناني العظيم 🇱🇧🫶 على استضافة الشعب
السوري
ومنرفض اي تنمر ولو بطريقة المزح على اي مواطن سوري
(((اليوم ليس كأمس)))✌🏽💚✌🏽 pic.twitter.com/G7UbrhYyvH
— Talal mardini (@MardiniTalal85) December 23, 2024
مع انك صديقي و بحترمك كتير بس بتمنى انك تلاقي محتوى
تاني تضحك فيه الناس غير
السوريين
وبعتقد رح يكون ردك أقسى لاي ومنشكر الشعب اللبناني العظيم 🇱🇧🫶 على استضافة الشعب
السوري
ومنرفض اي تنمر ولو بطريقة المزح على اي مواطن سوري
(((اليوم ليس كأمس)))✌🏽💚✌🏽 pic.twitter.com/G7UbrhYyvH