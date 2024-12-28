Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب تنمره على السوريين.. ممثل شهير يهاجم هشام حداد وهذا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
28-12-2024 | 07:20
A-
A+

Doc-P-1298578-638709923061597594.jpg
Doc-P-1298578-638709923061597594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للإعلامي والممثل هشام حداد وهو يتنمر على الوجود السوري في لبنان.
وفي التفاصيل، أثار مقطع الفيديو هذا حالة كبيرة من الجدل بسبب ما تم وصفه "بالتنمر" على الوجود السوري في لبنان، إذ قال حداد في ستاند أب كوميدي: "أنا دايماً برحب بكل الناس أول شي برحب بأهل بلدي يللي أكتر شي في منون ببلدي السوريين، سؤال هلق رح تزيدوا أو رح تنقصوا؟ رح تزيدوا ؟ ناقصنا لأنو، لأنو نحنا ما عنا كتير، نص مدرسة ابني سوريين يبجي عالبيت بيقلا شلونك يامو؟ والـ Summer Camp بالقامشلي، بدي اشكركن عم تعاملونا كتير منيح منحس حالنا كأنو ببلدنا".
هذا الستاند أب لم يلقَ إعجاب الكثيرين ومنهم الممثل السوري طلال مارديني، والذي شارك الفيديو عبر صفحته الشخصية في منصة "اكس" وارفقه بتعليق هاجم فيه هشام حداد. (الجديد)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:46 | 2024-12-28
06:48 | 2024-12-28
06:04 | 2024-12-28
04:54 | 2024-12-28
04:34 | 2024-12-28
04:10 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24