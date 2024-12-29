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فنون ومشاهير

تعرّضت للتسمم.. وفاة عارضة وممثلة شهيرة!

Lebanon 24
29-12-2024 | 02:00
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توفيت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية ديل هادون عن عمر ناهز 76 عاماً، وسط اشتباه بتعرضها للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

وعُثر على الفنانة متوفاة في منزل زوج ابنتها الفنان مارك بلوكاس في ولاية بنسلفانيا، وذلك بعد أن حضرت الشرطة استجابة لمكالمة على رقم الطوارئ 911.
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ولدى وصولها، عثرت الشرطة على رجل مجهول الهوية يبلغ من العمر 76 عاماً فاقد الوعي في الطابق الأول من المنزل، حيث نُقل إلى المستشفى للعلاج بحسب تقرير رجال الأمن، كما عثرت الشرطة على امرأة متوفاة في غرفة نوم بالطابق الثاني، فيما أكد نائب الطبيب الشرعي إليوت غروس، أن جثتها تعود إلى هادون، موضحاً أنه يجري إعداد تقرير السموم لتحديد السبب الرسمي لوفاتها.

وأعلنت السلطات أن اثنين من المسعفين نُقلا إلى مستشفى محلي بسبب التعرض لغاز أول أكسيد الكربون، فضلاً عن علاج ضابط شرطة في مكان الحادث.

أما أفراد الأسرة الآخرين الذين كانوا متواجدين داخل المنزل الرئيسي في العقار فلم يتأثروا بتسرب أول أكسيد الكربون المشتبه به في التسبب بحالتي الوفاة، وأعلنت الشرطة أنها تعتقد أن أبخرة من "غلاية" قد تكون وراء التسرب المشتبه به، وأن التحقيق لا يزال جارياً.

وعملت ديل هادون في التمثيل وعرض الأزياء، وظهرت على العديد من أغلفة مجلات الموضة، كما أنها شاركت في العديد من الحملات الدعائية لمنتجات عدة.

فنياً، شاركت ديل هادون في عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية منذ فترة السبعينيات، وكان آخر الأفلام السينمائية التي شاركت بها فيلم "Celebrity" من إخراج وودي ألن. (فوشيا)
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