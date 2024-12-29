حادثة غريبة: فنانة تنفصل عن حبيبها لمدة 24 ساعة فقط.. والسبب؟

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انفصلت النجمة التركية حفصة نور عن حبيبها كوبيلاي، حيث ألغيا متابعة بعضهما على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنهما تصالحا بعد 24 ساعة فقط، مما أثار جدلاً واسعًا.ورغم تداول شائعات تشير إلى أن سبب الانفصال هو الخيانة، إلا أنه تبيّن أن السبب الحقيقي كان خلافاً بسيطاً جدًا وسوء تفاهم.ووفقاً لعدد من المصادر المقربة من الثنائي، وقع خلاف صغير أثناء استعداد حفصة للسفر إلى كابادوكيا لتصوير مسلسلها القلب الأسود، وبعدها قامت نور بحظر كوبيلاي على وسائل التواصل الاجتماعي وامتنعت عن الرد على مكالماته، مما أدى إلى تصعيد الموقف.وبعد أن ألغى الثنائي متابعة بعضهما البعض، تصالحا في اليوم التالي واستأنفا متابعتهما لبعضهما عبر وسائل التواصل.وسرعان ما توجه كوبيلاي أكا إلى كابادوكيا لزيارة حفصة في موقع تصوير المسلسل.وكانت قد انتشرت شائعات حول خيانة كوبيلاي لـ حفصة وانها سبب الانفصال، لتأتي عودتهما وتنفي هذه الأخبار.تشارك الفنانة التركية حفصة نور في مسلسل القلب الأسود بدور ملك والذي يعرض كل يوم خميس على قناة Show وتحقق من الخلال العمل والشخصية الكثير من النجاح. (البوابة)