Advertisement

فنون ومشاهير

محمد سعد يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

Lebanon 24
29-12-2024 | 12:31
A-
A+
Doc-P-1298976-638710976293458216.jpg
Doc-P-1298976-638710976293458216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، الذي يعود به الفنان محمد سعد للسينما بعد غياب ست سنوات، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو حمل رسالة من سعد وجهها الى جمهوره في كل مكان.

ظهر سعد في مقطع الفيديو بإطلالته في الفيلم وعلق قائلاً: "مساء الفل على أحلى جمهور في الدنيا، انتظروا الدشاش في 1-1 بجميع سينمات مصر و9-1 في الكويت والإمارات والسعودية وجميع الدول العربية".
Advertisement

وعلّق حساب الشركة على مقطع الفيديو كاتباً: "النجم محمد سعد يوجه كلمة لجمهوره قبل عرض فيلم الدشاش، انتظرونا في جميع دور العرض بمصر يوم 1 كانون الثاني، وبجميع الدول العربية يوم 9 كانون الثاني". (لها)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:40 | 2024-12-29
08:48 | 2024-12-29
04:29 | 2024-12-29
02:00 | 2024-12-29
01:47 | 2024-12-29
00:26 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24