محمد سعد يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

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نشرت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، الذي يعود به الفنان محمد سعد للسينما بعد غياب ست سنوات، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو حمل رسالة من سعد وجهها الى جمهوره في كل مكان.ظهر سعد في مقطع الفيديو بإطلالته في الفيلم وعلق قائلاً: "مساء الفل على أحلى جمهور في الدنيا، انتظروا الدشاش في 1-1 بجميع سينمات مصر و9-1 في الكويت والإمارات والسعودية وجميع الدول العربية".وعلّق حساب الشركة على مقطع الفيديو كاتباً: "النجم محمد سعد يوجه كلمة لجمهوره قبل عرض فيلم الدشاش، انتظرونا في جميع دور العرض بمصر يوم 1 كانون الثاني، وبجميع الدول العربية يوم 9 كانون الثاني". (لها)