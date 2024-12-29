وفاة الفنان المصري أحمد عدوية

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توفي المطرب الشعبي أحمد عدوية، مساء الأحد، عن عمر يناهز 79 عامًا.وأعلن الفنان ياسر عدوية، نجل شقيق أحمد عدوية، خبر وفاته لوسائل إعلام محلية.بدأ عدوية مشواره الفني في السبعينيات، وسرعان ما أصبح رمزًا للأغنية الشعبية بفضل صوته المميز وأغانيه التي خاطبت مختلف شرائح المجتمع.وقدّم العديد من الأغاني الناجحة مثل "بنت السلطان"، "سلامتها أم حسن"، "كله على كله"، و"يا بنت المصاريا"، والتي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة.واشتهر بقدرته على خلق أجواء احتفالية وحماسية في حفلاته وأغانيه، مما جعله فنانًا مفضلًا في المناسبات الاجتماعية.وفي السينما، كانت له مشاركات بارزة، حيث ظهر في عدد من الأفلام الشهيرة بأغانيه، وشارك مع نجوم السينما الكبار في تلك الفترة.وفي منتصف الثمانينيات، تعرض لحادثة أثرت على مسيرته الفنية وصحته، لكنه استمر في الظهور والعمل في مجال الغناء بأداء مميز.