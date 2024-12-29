بعدما تحدثت عن زواجها.. نجوى كرم تُهاجم ليلى عبد اللطيف شاهدوا كيف سخرت من توقعاتها (فيديو)

بعدما توقعت ليلى عبد اللطيف في إحدى المقابلات مؤخرا انفصال الفنانة نجوى كرم عن زوجها رجل الأعمال الأردني عمر الدهماني في الـ2025 مشيرة إلى ان زواجهما على المحك، ردت كرم على الأخيرة بشكل قاس وسخرت من توقعاتها .



وجاء رد نجوى على هامش حفلها الغنائي في دبي مساء أمس الأحد، وقالت انها التقت بعبد اللطيف في الطائرة لتخبرها الأخيرة أنها تحمل لها خبرًا مميّزًا، مشيرة إلى انها لا تصدق هذه الأمور، ثم تفاجأت لاحقا بأنها أذاعت خبرًا يشير إلى أن علاقتها بزوجها على المحك.



وقالت نجوى: "والله شيء بضحك، ولا أصدق مثل هذه التوقعات، وما حدًا بيعرف بكل شيء إلا رب العالمين".

وذكّرت نجوى بتوقعات عبد اللطيف التي لم تتحقق ومنها انتخاب الوزير الراحل جان عبيد رئيسا للجمهورية، وان "أحلى صيفية" ستكون في لبنان إضافة إلى توّقع فوز امرأة بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتابعت نجوى: "القلوب هي ملك لأصحابها فقط. وأضافت: "إذا علاقتي ستكون على المحك، فهذا سيكون فقط عندما يتوقف قلبي عن الخفقان".







