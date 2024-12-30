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فنون ومشاهير

دانييلا رحمة تتغزل بزوجها ناصيف زيتون.. هذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
30-12-2024 | 00:32
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أعادت الممثلة دانييلا رحمة نشر فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام عبرت من خلاله عن حبها لزوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.

ويتناول الفيديو الذي سبق ان نشره زيتون موضوع "السلام" حيث قال إنه يجده في الأشخاص الّذين يحبهم والعائلة.
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وعلّقت دانييلا على الفيديو بالقول: "شاركوا لحظات السلام الخاصة بكم".

وأضافت: "معك، أجد السلام".



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