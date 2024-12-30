بعد حبسها بتهمة "نشر الفسق والفجور".. الفنانة الشهيرة تخرج من السجن

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خرجت الفنانة المصرية سما المصري من السجن بعدما حكم عليها بالحبس على خلفية عدة تهم، أبرزها "نشر الفسق والفجور".هذه التهم كانت قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والشعبية قبل سنوات قليلة.وقضت المصري عدة عقوبات بالسجن بعد اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالسب والقذف.وكان من أبرز الأحكام التي خضعت لها، حكم بالحبس مع الشغل والنفاذ، مع وضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.وكان الحكم يشمل فترة عقوبة بلغت ثلاث سنوات ونصف السنة، بعد أن قضت أكثر من نصف المدة في السجن.وقدم محامي المصري، أشرف ناجي، طلبًا للإفراج عن موكلته قبل انتهاء مدة العقوبة.وكان المحامي قد طالب بإطلاق سراح سما المصري بعدما قضت أكثر من نصف المدة، التي بلغت ثلاث سنوات ونصف السنة.وقد تلقى الطلب اهتمامًا من المحكمة، التي اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة في هذا السياق.(فوشيا)