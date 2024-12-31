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فنون ومشاهير

كان زوجها يصورها.. ماريتا الحلاني ترقص وتغني وتستمتع بوقتها في دبي (صور)

Lebanon 24
31-12-2024 | 04:06
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تتواجد حاليا عائلة الفنان عاصي الحلاني في دبي، حيث يُحيي مساء اليوم الثلاثاء ليلة رأس السنة في أحد فنادق المدينة.

ونشرت دانا الحلاني الابنة الصغرى لعاصي فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام، حيث أطلت شقيقتها ماريتا وهي ترقص وتغني على وقع أغنيتها الجديدة "يا باشا" في أحد أماكن السهر في دبي، وكان زوجها كميل ابي خليل يصورها.
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