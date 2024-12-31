دانييلا رحمة تنشر صورة برفقة ناصيف زيتون... هكذا عبّرت عن حبّها له

نشرت الممثلة دانييلا رحمة صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".

وفي الصورة، ظهرت دانييلا وهي تُمسك بيد زوجها الفنان ناصيف زيتون، وهما يسيران.

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وتعبيراً عن حبّها لزوجها، قالت رحمة تعليقاً على الصورة: "إيد بإيد، دائماً". (رصد لبنان 24)