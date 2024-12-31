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فنون ومشاهير

دانييلا رحمة تنشر صورة برفقة ناصيف زيتون... هكذا عبّرت عن حبّها له

Lebanon 24
31-12-2024 | 07:47
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نشرت الممثلة دانييلا رحمة صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
 
 
وفي الصورة، ظهرت دانييلا وهي تُمسك بيد زوجها الفنان ناصيف زيتون، وهما يسيران.
 
 
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وتعبيراً عن حبّها لزوجها، قالت رحمة تعليقاً على الصورة: "إيد بإيد، دائماً". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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