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فنون ومشاهير
دانييلا رحمة تنشر صورة برفقة ناصيف زيتون... هكذا عبّرت عن حبّها له
Lebanon 24
31-12-2024
|
07:47
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نشرت الممثلة دانييلا رحمة صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
وفي الصورة، ظهرت دانييلا وهي تُمسك بيد زوجها الفنان ناصيف زيتون، وهما يسيران.
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وتعبيراً عن حبّها لزوجها، قالت رحمة تعليقاً على الصورة: "إيد بإيد، دائماً". (رصد لبنان 24)
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