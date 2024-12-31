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فنون ومشاهير
بعد نقله إلى المستشفى بشكل عاجل... هذا أوّل ما نشره الفنان اللبنانيّ (صور)
Lebanon 24
31-12-2024
|
08:58
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بعد دخوله يوم أمس بشكل طارىء إلى المستشفى، اثر إصابته بالتهاب في "الزائدة"، اكتفى الفنان إيوان بنشر فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام" لإطلالته في حفل "الموريكس دور" الأخير.
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كما نشر إيوان صورة تُظهر أنّ أغنياته تصدرت في عام 2024 منصة "أنغامي"، بينما
لم يُعلّق حتّى الآن على وضعه الصحيّ. (رصد لبنان 24)
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