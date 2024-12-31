بعد نقله إلى المستشفى بشكل عاجل... هذا أوّل ما نشره الفنان اللبنانيّ (صور)

بعد دخوله يوم أمس بشكل طارىء إلى المستشفى، اثر إصابته بالتهاب في "الزائدة"، اكتفى الفنان إيوان بنشر فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام" لإطلالته في حفل "الموريكس دور" الأخير.

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