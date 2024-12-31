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فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض... وفاة السيناريست بشير الديك

Lebanon 24
31-12-2024 | 10:00
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توفي السيناريست المصري بشير الديك عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت ابنته في منشور عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت دينا، ابنة الديك في منشورها المقتضب: "البقاء لله.. بابا في ذمة الله".
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كما نعته ابنة شقيقه بوسي علاء الديك، في منشور عبر فيسبوك قائلة: "ولا نقول إلا ما يرضي الله.. عمي بشير الديك في ذمة الله.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مرضه شفيعاً له واجعل قبره روضة من رياض الجنة". (الامارات 24)
 
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