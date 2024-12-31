بعد صراع مع المرض... وفاة السيناريست بشير الديك

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توفي السيناريست المصري بشير الديك عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت ابنته في منشور عبر حسابها على فيسبوك.وكتبت دينا، ابنة الديك في منشورها المقتضب: "البقاء لله.. بابا في ذمة الله".كما نعته ابنة شقيقه بوسي علاء الديك، في منشور عبر فيسبوك قائلة: "ولا نقول إلا ما يرضي الله.. عمي بشير الديك في ذمة الله.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مرضه شفيعاً له واجعل قبره روضة من رياض الجنة". (الامارات 24)