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فنون ومشاهير

براد بيت يخطط للزواج مجددًا.. وهذا آخر تطور في علاقته مع أنجلينا جولي

Lebanon 24
31-12-2024 | 12:01
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن براد بيت يعتزم الزواج مجددًا في عام 2025 من حبيبته الحالية، وذلك بعد الإعلان عن تسوية طلاقه مع أنجلينا جولي.

وكشف مصدر مقرب من براد إن نجم هوليود وحبيبته مصممة المجوهرات إينيس دي رامون "يخططان للزواج في العام المقبل، وبراد توصل إلى تسوية لأنه يريد الحفاظ على علاقة جيدة مع أطفاله حتى يتسنى له المضي قدما في زواجه الجديد".
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أضاف: "إينيس ترغب أيضا في إنجاب الأطفال وضغطت على براد لتسوية الأمور بسرعة".

في هذا السياق، أعلن مصدر آخر: "براد سيشعر بالراحة أخيرا بعد أن تم تسوية الطلاق، وهو مستعد للمضي قدما في علاقته مع إينيس".

ويتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن خطوبتهما في العام الجديد، قائلا: "لقد حان الوقت، وعام 2025 سيكون هو العام الذي سيتقدم فيه براد للزواج من إينيس".

وقد وقع براد بيت وأنجيلينا جولي رسميا على أوراق الطلاق الاثنين، بعد نزاع قانوني دام 8 سنوات. (سكاي نيوز) 
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