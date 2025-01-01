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فنون ومشاهير

جديد فضل شاكر.. أغنية لسوريا الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
01-01-2025 | 02:47
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طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "الشام فتح"، وهي من كلمات وألحان الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال، والتوزيع الموسيقي لعباس صباح.
 
 
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وتضمنت الأغنية لمسة شاعرية وموسيقية عميقة تناسب مضمون الأغنية، قدمتها جمانة جمال بذكاء.
 
وجاء في كلمات الأغنية: "‎دوري يا فرحة على الحبايب دوري.. الشام فتح ياسمين وجوري.. ‎جراح صرلا عمر عم تكوينا.. ‎طابت ورح بطيب؛ لأنك سوري.. ‎لا بعاد بيفرقنا ‎ولا بحر بيغرقنا.. ‎احنا ولادك جينا ‎يا شامنا ضمينا". 


ولاقت أغنية "الشام فتح" تفاعلاً واسعاً من جمهور فضل شاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بجمال الكلمات والألحان، وبالرسالة الإنسانية التي تحملها الأغنية.
 
 
وأكد معجبو شاكر أن الأغنية تأتي كإضافة مهمة لمسيرته الفنية التي دائماً ما تلامس قلوب الناس.
أعمال فضل شاكر في عام 2024
 
وخلال عام 2024، لم يطرح فضل شاكر سوى أغنيتين جديدتين إلى جانب "الشام فتح"، الأولى هي "أيام الجاي" التي حققت نجاحاً كبيراً مع 3.8 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والثانية بعنوان "بعلمي ناوي" والتي سجلت 1.8 مليون مشاهدة. (فوشيا)
 
 

 
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