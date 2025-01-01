16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بحضور زوجته ميراي وأولاده... وائل جسار يفاجئ جمهوره في حفل رأس السنة (صور)
Lebanon 24
01-01-2025
|
07:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيا النجم اللبناني وائل جسار مساء أمس (الثلاثاء) حفل رأس السنة، الذي أقيم في فندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.
قدم جسار وصلة طربية غلبت عليها أغانيه الرومانسية المميزة على مدى الساعتين، حيث فاجأ الجمهور بصعود نجله الى جواره على خشبه المسرح وقدم تهنئة لأسرته ولكل الحضور بمناسبة العام الجديد.
Advertisement
حضر الحفل منتج الحفل محمود حنفي وأسرته والذي تربطه علاقة صداقة طويلة بجسار وأسرته.
يُذكر أن حفل وائل جسار يعتبر الأول له في مصر منذ قدم اعتذاره عن عدم إحياء حفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية.
كان جسار قد نشر عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" بياناً صحافياً أعلن من خلاله إلغاء حفله في "مهرجان الموسيقي العربية"، وذلك بسبب الحرب على لبنان في ذلك الوقت.
وقال وائل في بيانه: "لما كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قرر الفنان وائل جسار تأجيل حفلته التي كانت مقررة على جدول حفلات "مهرجان الموسيقى العربية" في دار الأوبرا المصرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 تشرين الاول 2024، متمنياً أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، يستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
Lebanon 24
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
15:00 | 2024-12-31
31/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم سقطت أرضاً... هكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم سقطت أرضاً... هكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)
11:00 | 2024-12-31
31/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
31/12/2024 02:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من حلول العام الجديد.. اليكم ما نشرته كارين رزق الله
Lebanon 24
قبل ساعات من حلول العام الجديد.. اليكم ما نشرته كارين رزق الله
14:09 | 2024-12-31
31/12/2024 02:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية.. نائب سابق يدخل المستشفى
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية.. نائب سابق يدخل المستشفى
11:10 | 2024-12-31
31/12/2024 11:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:37 | 2025-01-01
النجوم يستقبلون العام الجديد 2025 برسائل التهنئة والأمنيات
06:00 | 2025-01-01
بعد حالة من الجدل.. مصطفى شعبان يتحدث لأول مرة عن زواجه
03:54 | 2025-01-01
خلال حفله لرأس السنة في دبي.. تامر حسني يتعرض لموقف محرج (فيديو)
02:47 | 2025-01-01
جديد فضل شاكر.. أغنية لسوريا الجديدة (فيديو)
23:00 | 2024-12-31
برسالة مؤثرة.. مي كساب تدعم نشوى مصطفى
14:09 | 2024-12-31
قبل ساعات من حلول العام الجديد.. اليكم ما نشرته كارين رزق الله
فيديو
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
01/01/2025 17:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
01/01/2025 17:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
01/01/2025 17:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24