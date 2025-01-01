بحضور زوجته ميراي وأولاده... وائل جسار يفاجئ جمهوره في حفل رأس السنة (صور)

Advertisement

أحيا النجم اللبناني وائل جسار مساء أمس (الثلاثاء) حفل رأس السنة، الذي أقيم في فندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.قدم جسار وصلة طربية غلبت عليها أغانيه الرومانسية المميزة على مدى الساعتين، حيث فاجأ الجمهور بصعود نجله الى جواره على خشبه المسرح وقدم تهنئة لأسرته ولكل الحضور بمناسبة العام الجديد.حضر الحفل منتج الحفل محمود حنفي وأسرته والذي تربطه علاقة صداقة طويلة بجسار وأسرته.يُذكر أن حفل وائل جسار يعتبر الأول له في مصر منذ قدم اعتذاره عن عدم إحياء حفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية.كان جسار قد نشر عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" بياناً صحافياً أعلن من خلاله إلغاء حفله في "مهرجان الموسيقي العربية"، وذلك بسبب الحرب على لبنان في ذلك الوقت.وقال وائل في بيانه: "لما كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قرر الفنان وائل جسار تأجيل حفلته التي كانت مقررة على جدول حفلات "مهرجان الموسيقى العربية" في دار الأوبرا المصرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 تشرين الاول 2024، متمنياً أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، يستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام". (لها)