Advertisement

فنون ومشاهير

بحضور زوجته ميراي وأولاده... وائل جسار يفاجئ جمهوره في حفل رأس السنة (صور)

Lebanon 24
01-01-2025 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1300018-638713393009897455.jpg
Doc-P-1300018-638713393009897455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيا النجم اللبناني وائل جسار مساء أمس (الثلاثاء) حفل رأس السنة، الذي أقيم في فندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

قدم جسار وصلة طربية غلبت عليها أغانيه الرومانسية المميزة على مدى الساعتين، حيث فاجأ الجمهور بصعود نجله الى جواره على خشبه المسرح وقدم تهنئة لأسرته ولكل الحضور بمناسبة العام الجديد.
Advertisement

حضر الحفل منتج الحفل محمود حنفي وأسرته والذي تربطه علاقة صداقة طويلة بجسار وأسرته.



يُذكر أن حفل وائل جسار يعتبر الأول له في مصر منذ قدم اعتذاره عن عدم إحياء حفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية.

كان جسار قد نشر عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" بياناً صحافياً أعلن من خلاله إلغاء حفله في "مهرجان الموسيقي العربية"، وذلك بسبب الحرب على لبنان في ذلك الوقت.

وقال وائل في بيانه: "لما كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قرر الفنان وائل جسار تأجيل حفلته التي كانت مقررة على جدول حفلات "مهرجان الموسيقى العربية" في دار الأوبرا المصرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 تشرين الاول 2024، متمنياً أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، يستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام". (لها)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:37 | 2025-01-01
06:00 | 2025-01-01
03:54 | 2025-01-01
02:47 | 2025-01-01
23:00 | 2024-12-31
14:09 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24