النجوم يستقبلون العام الجديد 2025 برسائل التهنئة والأمنيات

مع بداية الاحتفالات بدخول العام الجديد 2025، وجه عدد من النجوم العرب رسائل مليئة بالأمل والتفاؤل لجمهورهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.جمعنا لكم بعض الرسائل التي كتبها المشاهير في وداع عام 2024 والإستعداد لاستقبال عام 2025 الجديد.



وهذه من أبرز معايدات النجوم محمد هنيدي، مايا دياب، أحمد العوضي، ماغي بو غصن، نيكولا معوض، ايهاب توفيق، بديع أبو شقرا، مي عمر ومحمد سامي، عبير نعمة، كارلا حداد، طلال الجردي، كارمن لبس، ريتا حرب وغيرهم بمناسبة حلول العام الجديد 2025.



معتصم النهار

كتب في رسالة على إكس "هالسنة غير كل السنين، ما عم نطوي صفحة عم نسكر كتاب صفحات عذاباته ما بتنعدّ، وطنا الغالي، حبيبتنا سوريا عم تشوف النور من جديد. يا رب الإيام الجايي تعوضنا عن كل شي مرقنا فيه، ولو قد ما كان صعب، تنسينا كل شي بشع عشناه، ومع بعض نكتب مستقبل منستحقه. "



نادين نجيم

"ممتنة لعام 2024. كان عاماً رائعاً في مسيرتي المهنية، وحياتي الشخصية، ونموي الروحي، وأهداني أعظم نعمة في الحياة 💕 إليكم إنجازات 2024! الحمد لله والشكر ليك، من فضلك يا رب."







سيرين عبد النور

"🌟🌟🌟 متفائلين بالسنة الجديدة ؟ أخر صور لعام 2024."







ركين سعد سيلاوي

"كل سنة وانتم سالمين .. الله يجعل سنة ٢٠٢٥ تكون حلوة مليانة حب و حياة و سعادة و راحة بال و طمأنينة و سلام ... بحبكم 🤍🤲🏻✌🏻✨"







وسام فارس

"نعمه في حياتي، لكل السنوات القادمة ✨"







مكسيم خليل: الاحتفال في ليلة راس السنة بلا رصاص حضارة

فيما دعا زميله مكسيم خليل متابعيه إلى عدم إطلاق الرصاص ابتهاجا ليلة رأس السنة، موجها نداء إلى الجهات المختصة للتوجيه بمنع إطلاق الرصاص الحي اثناء الاحتفال وقال :" بكرا رح نودع سنة..آخر شهر فيها كان احلى ايام عشناها من 45 سنة.. قديش حلو نبدى السنة الجديدة من دون إطلاق رصاص ."





وتابع: "قديش حلو نشوف ساحات سورية الحرة عمتضوي بعروض العاب نارية منظمة. ياريت نشوف سماء الشام وحمص وحلب وادلب وحماه والاذقية والسويداء و دير الزور وكل المدن ملونة.. خلينا نبني ذاكرة جديدة للأطفال من الأصوات يلي كانت تخوفها..ذاكرة تلمع على عيونهم الوان تعكس ضحكة وفرحة .. بسنة عنجد هالمرة بينقال فيها "كل عام وانتو بألف خير". كما أرفق مكسيم رسالته بهاشتاغ (الاحتفال بلا رصاص حضارة) و (سورية حرة حرة).





رضوى الشربيني

من جهتها، رضوى الشربيني وجهت رسالة لـ نفسها، وذلك بمناسبة نهاية عام 2024، وبداية العام الجديد 2025، وكتبت عبر حسابها على إكس: ""أحب أقول لى نفسى في نهاية السنة….جدعة يا بت".







نيكول سابا

أما نيكول سابا فاختارت مشاركة مجموعة صور من اطلالة تلفزيونية جديدة لها ومعايدة متابعيها عبر إكس.







ورد الخال

ورد الخال أيضا تمنت أن يكون هذا العام جميل فكتبت "امنيتي على الصعيد العام ، هي الرحمة بقلب الإنسان ، لان هالعام كان مليان إجرام ودم ما وصلّو الحيوان ! الرحمة الإنسانية ،هي الاساس. أما على الصعيد الشخصي ،امنيتي انو ترجع الدراما اللبنانية بزخم وتنشط شاشاتنا بعرض احلى المسلسلات والبرامج بعيداً شوي عن السياسة اللي هريتلنا أعصابنا"







يارا

وقالت يارا في رسالتها: "يارب إجعل أفراح السنة الجديدة تنسينا أحزان السنوات الماضية. يا رب إملأها بالسلام والأمان، واملأ نفوسنا تقوى وإيمان. يا رب بارك شعوب الأرض، واجعل الخير يغلب الشرّ. لتكن هديتك لكلّ منا حسب إحتياجاته. فتستجيب إلى صلواته وتحقّق طلباته. فتعطي المرضى شفاءً، والحزانى عزاءً، واليائسين رجاءً… يا رب، لِتكـون هذه السنة سنة خيـر وسلام ومحبة وسعادة للجميع".