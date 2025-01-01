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فنون ومشاهير

"الموضوع صعب ووحش"... فنانة شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها للخيانة

Lebanon 24
01-01-2025 | 10:29
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في إطار حديثها عن أبرز الأحداث التي مرت بها في عام 2024، كشفت المطربة جنات، عن تعرضها لخيانة فنية خلال العام، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تمر بمثل هذا الأمر، إلا أنه رغم صعوبته وألمه، كان فيه خير كبير لها.
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وأشارت جنات خلال تصريحات تلفزيونية، الى أنها كانت تستعد لعمل أغنية جديدة، إلا أنها تعرضت لخيانة من الفرقة الموسيقية التي كانت تعمل معها، وتم بيعها من قبلهم.

وتابعت أنها بعد تعرضها للسرقة والخيانة، من أشخاص تثق بهم لصالح فنان آخر، لم تحقق الأغنية أي نجاحات مع من قام بسرقتها، معلقة: "حمدت ربنا، رغم إن الموضوع كان صعب ويبدو وحش، لكنه كان حلو الحمد لله، والموضوع فشل".

وكشفت جنات، موقفها من إجراء عمليات التجميل، مشيرةً الى أنها لا تريد تغيير أي شيء في ملامحها، كما علقت على الانتقادات التي تعرضت لها بعد طرح بوستر كليب الشمخ الجواني، قائلة: "موضوع عمليات التجميل صعب ومش حاسة إن في حاجة في وشي مضايقاني لدرجة إني أستحمل بنج وأدخل عمليات".

تابعت: "بوستر الشمخ الجواني أنا كنت شايفاه عادي ومكنتش متخيلة إنه يعمل الضجة دي، كنت لابسة هوت شورت وتحته كولون ولبس مش عريان، يمكن القاعدة ضايقت الناس بس الصورة مكنتش اختياري، وأنا غيرتها طبعا بعد القلبان ده لأني بخاف على مشاعر الناس القريبين مني زي جمهوري وقلقت وغيرتها بعد يوم أو يومين". (لها)
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