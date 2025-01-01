عروسته مديرة أعمال عمرو دياب السابقة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي (فيديو)

فاجأ الفنان المصري مصطفى شعبان جمهوره بالإعلان عن زواجه من هدى الناظر، مديرة أعمال الفنان عمرو دياب السابقة، واصفًا إياها بأنها "نصفها صعيدي والنصف الآخر إنجليزي".



أشار في لقاء تلفزيوني على قناة "الحياة" المصرية إلى أنه عندما قرر إقامة حفل الزفاف، أصيب والده بمرض مما أدى إلى تأجيله عدة مرات.

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وأوضح أنه بعد شفاء والده، طلب منه الإسراع في عقد القران، وهو ما تم بالفعل بحضور العائلة والأصدقاء.



واشار إلى أنه يشترك مع عروسه في العديد من الصفات مثل نوعية الأفلام المفضلة، وحب الخيل، والجلوس في المنزل لفترات طويلة، لافتا إلى أن هذا لا يمنع وجود "مساحة مفيدة" من الاختلافات في بعض الأمور والاهتمامات، مبينا أنهما يعرفان بعضهما منذ 2009.



وعند سؤاله عما إذا كان في المنزل ديمقراطيا أم "سي السيد"، أجاب مازحا: "ديمقراطي سي السيد"، مشددا على أن تقسيم الأدوار معروف في بيت الزوجية، "فالراجل رجل والست ست ولكل منهما دور مرسوم بحب وتفاهم".



وكشف شعبان أنه كان أول من بادر بالاعتراف بمشاعره، موضحا أن الأمر جاء على مراحل وعبر التلميح المتدرج، إذ كان كل منهما يشعر بالارتباك من فكرة وجود شريك محتمل في حياته، ومن ثم استغرق الأمر بعض الوقت.



ويبلغ شعبان من العمر 53 عاما، وتعد هذه الزيجة الأولى له، إذ كشف سابقا سبب تأخره في الزواج، لافتا إلى أنه لا يعارض الفكرة، لكن المسألة متعلقة بـ"النصيب". (روسيا اليوم)