قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو

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تصدر مؤخرا اسم الممثل السوري قصي خولي وزميلته الممثلة ديمة قندلفت، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.فقد انتشر مقطع فيديو لهما خلال مشاهد أحد حلقات مسلسل "القدر" الذي بدأ عرضه مؤخرا حيث ظهرا في مشهد حميم لقبلة، الأمر الذي تفاعل معه رودا مواقع التواصل.وانقسمت الآراء ما بين مؤيد ومنتقد للقبلة، حيث اعتبر كثيرون ان المسلسلات العربية أصبحت أكثر جرأة ما يتعارض مع تقاليد المجتمع العربي.يُذكر ان مسلسل "القدر" هو مسلسل تركي معرب من بطولة قصي خولي ديمة قندلفت رزان جمال رندا كعدي وغيرهم من الممثلين السوريين واللبنانيين.