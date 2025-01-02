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فنون ومشاهير

بوجود أصهرته.. عاصي الحلاني يُحيي حفل رأس السنة في دبي وصور عائلية توثق

Lebanon 24
02-01-2025 | 04:46
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أحيا الفنان عاصي الحلاني حفل رأس السنة في مدينة دبي.

وغنى عاصي اجمل أغانيه وسط تفاعل الجمهور. وتواجدت عائلته معه المؤلفة من زوجته كوليت وابنته الفنانة ماريتا وزوجها كميل أبي خليل، وابنته دانا وخطيبها آلان سعد.
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وحرصت كل من ابنتي عاصي على نشر صور من الحفل.
 
حيث بدت ماريتا بانسجام تام مع زوجها، كما نشرت دانا صورة برفقة خطيبها ووالدها أثناء تواجدهم في دبي.
 
 
 
 
 
 
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