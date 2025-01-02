أُصيب بجلطة ودخل في غيبوبة... وفاة فنان عن 71 عاماً (صورة)

تُوفي الكاتب والمخرج والفنان الكويتي عبدالعزيز الحداد عن عمر يناهز 71 عاماً.



وكان "الحداد" قد تعرض لجلطة في أواخر نيسان من العام الماضي، دخل على إثرها في غيبوبة طويلة انتهت بوفاته. (الإمارات 24)