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فنون ومشاهير

أُصيب بجلطة ودخل في غيبوبة... وفاة فنان عن 71 عاماً (صورة)

Lebanon 24
02-01-2025 | 06:04
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تُوفي الكاتب والمخرج والفنان الكويتي عبدالعزيز الحداد عن عمر يناهز 71 عاماً.

وكان "الحداد" قد تعرض لجلطة في أواخر نيسان من العام الماضي، دخل على إثرها في غيبوبة طويلة انتهت بوفاته. (الإمارات 24)
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