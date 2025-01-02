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فنون ومشاهير

مكسيم خليل يعلق على ضجة تعديل المناهج التعليمية في سوريا..اليكم ما نشره

Lebanon 24
02-01-2025 | 10:02
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علّق الممثل السوري مكسيم خليل على ضجة تعديل المناهج التعليمية في سوريا.
وكتب مكسيم على صفحته الخاصة عبر موقع X:"حتى هذه اللحظة، جميع المناهج الدراسية ستبقى على حالها حتى تشكيل لجان مختصة مهمتها رسم منهج دراسي، يعنى فقط بتطوير الطالب السوري فكرياً و علمياً   و اجتماعياً ليكون مواطناً حراً له كل الحقوق وعليه كل الواجبات".
واضاف:"ماسيتم إلغاءه هو كل مايمجد حقبة سوداء من حياتنا وهذا امر طبيعي وواجب علينا جميعا".
وتابع:"بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال تقع عليها مسؤولية الانتباه والوعي لعدم إصدار اي قرار او توجيه قبل دراسة تأثيراته الإيجابية والسلبية وردود فعل جميع فئات الشعب السوري، مع الأخذ بعين الاعتبار ان اختيار اي لجنة في المستقبل يجب أن يقوم على الكفاءة والتنوع لضمان التوافق العام".
وختم بالقول:"اخيراً حضور الرأي العام بشكل سلمي و حضاري هو الحل الصحيح لأي مشكلة تعترض الطريق نحو". (الجديد)
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