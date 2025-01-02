مكسيم خليل يعلق على ضجة تعديل المناهج التعليمية في سوريا..اليكم ما نشره

حتى هذه اللحظة:
جميع المناهج الدراسية ستبقى على حالها حتى تشكيل لجان مختصة مهمتها رسم منهج دراسي
يعنى فقط بتطوير الطالب السوري فكرياً و علمياً و اجتماعياً ليكون مواطناً حراً له كل الحقوق وعليه كل الواجبات.
ماسيتم إلغاءه هو كل مايمجد حقبة سوداء من حياتنا وهذا امر طبيعي وواجب…
— maxim khalil (@MaximKhalil) January 2, 2025
حتى هذه اللحظة:
جميع المناهج الدراسية ستبقى على حالها حتى تشكيل لجان مختصة مهمتها رسم منهج دراسي
يعنى فقط بتطوير الطالب السوري فكرياً و علمياً و اجتماعياً ليكون مواطناً حراً له كل الحقوق وعليه كل الواجبات.
ماسيتم إلغاءه هو كل مايمجد حقبة سوداء من حياتنا وهذا امر طبيعي وواجب…