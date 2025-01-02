Advertisement

فنون ومشاهير

هل عاد تامر حسني الى زوجته؟

Lebanon 24
02-01-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1300569-638714540892735150.jpg
Doc-P-1300569-638714540892735150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرج الفنان المصري تامر حسني عن صمته ورد على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول عودته إلى طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

وقال حسني في تصريح صحافي: "دي شائعات"، وتابع: "خلينا نبدأ السنة الجديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة وأي حد اتألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي".
Advertisement

وختم: "يا رب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديداً كل البلاد العربية يا رب ما نشوفش أحزان تاني". (LBCI)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:03 | 2025-01-02
12:20 | 2025-01-02
10:02 | 2025-01-02
08:18 | 2025-01-02
07:00 | 2025-01-02
06:04 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24