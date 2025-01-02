هل عاد تامر حسني الى زوجته؟

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خرج الفنان المصري تامر حسني عن صمته ورد على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول عودته إلى طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.وقال حسني في تصريح صحافي: "دي شائعات"، وتابع: "خلينا نبدأ السنة الجديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة وأي حد اتألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي".وختم: "يا رب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديداً كل البلاد العربية يا رب ما نشوفش أحزان تاني". (LBCI)