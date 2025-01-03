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فنون ومشاهير

أداء فنيّ ساحر... أبوظبي تجمع الفنّانة اللبنانيّة ميسا قرعه وأندريا بوتشيلي على المسرح (فيديو)

Lebanon 24
03-01-2025 | 01:01
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استضافت مدينة أبوظبي حدثاً فنياً ضخماً في "قصر الإمارات ماندارين أورينتال"، ليلة رأس السّنة.

ومِن على شرفة ذلك الصّرح الفاخر، أضاءَت الفنّانة اللبنانيّة – الأميركيّة، ميسا قرعه، سماءَ المدينة في ظهورٍ مميّز لها، حيث شاركت مغنّي التّينور العالميّ أندريا بوتشيلي المسرحَ في لحظةٍ استثنائيّة.

وأمام جمهورٍ مُتعطّش للفنّ الرّاقي، تألّقت ميسا وأبدعت إلى جانب بوتشيلي، أحد أعظم الأصوات في العالم، في تقديم أداءٍ رائع، لتُصبحَ بذلك أوّل فنّانةٍ تُشارك بوتشلي الغناء باللغة العربية بالإضافة إلى الإيطاليّة والإنكليزية في هذه المناسبة الراقية.

وأظهرت ميسا خلال مشاركتها، قدراتٍ صوتيّةً مميّزة، مُثبتةً مرّة أخرى أنّها قادرةٌ على التّفاعل مع نُجومٍ عالميّين بأداءٍ فنيّ ساحر.

ميسا التي ما زالت ترفع اسمَ لبنان عالياً بصوتٍ وأداءٍ مُميّزَين، قدّمت أداءً فنياً أضفى على تلك الأمسية طابعاً ساحراً، ممّا جعل الحضور يُشيد بتعاونها مع بوتشلي الذي يتمتّع بقاعدة جماهيريّة كبيرة على مستوى العالم.
 
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الحدث الذي شهد حضورَ نخبةٍ من ألمع الشخصيّات الفنّيّة والإعلاميّة والفاعليات الاجتماعيّة، لم يكُن مجرّد عرضٍ موسيقيّ، بل كان احتفالاً بالإبداع الفنّيّ والتفاعل بين الثقافات المختلفة.

وأُضيفت تلك اللّحظة الإبداعية الى مسيرة ميسا الفنيّة الزّاخرة بالنجاحات. وهي لا تزالُ حتّى اليوم تُواصل تقديم أعمالٍ راقية تمزجُ بين الألحان الشرقيّة والغربيّة.

وميسا لم تكتفِ بالوقوف على هذا المسرح العالميّ، بل أثبتت مرّة جديدة أنّ الصوت العربيّ قادرٌ على الوصول إلى آفاقٍ جديدة.

ميسا التي اختتمت عام 2024 بنجاحٍ جديدٍ يُسجَّل لها، تستهلّ عام 2025 بمزيدٍ من الأمل والطموح، وهي تحملُ في جعبتها إنجازاتٍ جديدةً تُضاف الى سجلّها الفني. (لها)

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