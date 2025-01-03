نانسي عجرم تكشف تطورات فيلمها الجديد مع عمرو دياب... هل ستحتفظ بلهجتها اللبنانية؟

استقبلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم العام الجديد في حفل مميز وسط جمهورها في دبي، وقدمت لجمهورها عدداً كبيراً من أغانيها المميزة التي اشتهرت بها في مشوارها الفني.

في كواليس الحفل أجرت نانسي لقاءً مصوراً كشفت من خلاله آخر تطورات الفيلم السينمائي الذي سيجمعها بالهضبة عمرو دياب، وأكدت أن العمل ما زال قيد الدراسة، وقالت إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على التفاصيل الخاصة بقصة العمل، لكنها أشارت إلى أن مشروع الفيلم ما زال قائما وسيرى النور في أقرب وقت.

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الجدير بالذكر أن نانسي عجرم تحدثت عن الفيلم في وقت سابق، وأكدت أنها ستحتفظ بلهجتها اللبنانية خلال الفيلم، لكنها لا تمانع أن يكون هناك خليط بين اللبنانية والمصرية، خاصة وأنها معتادة على اللهجة المصرية في الأغاني والحديث، وتتعامل مع كثير من الملحنين والشعراء من مصر.



كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، أعلن عن مفاجأة كبرى لجمهور نانسي عجرم، وهي مشروع فيلم سينمائي يجمع بينها وبين النجم عمرو دياب، مشيرا إلى أن الفيلم سيحمل طابعاً غنائياً مميزاً.

من جهه أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفلها الغنائي القادم مع الفنان رامي صبري، وذلك استكمالاً لحفلات رأس السنة الجديدة 2025، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 3 كانون الثاني الجاري.

الجدير بالذكر أن نانسي عجرم تصدرت الترند عدة مرات خلال العام الماضي بعدما تم تداول أنباء تفيد انفصالها عن زوجها فادي الهاشم، حيث تم تداول منشور مزيف من حساب وهمي يحمل اسم نانسي عجرم كان نصه "أعلن عن انفصالي رسمياً من فادي الهاشم، بعد تفكير طويل ولأسباب معينة وصلنا لهذا القرار، من الأفضل لي وإلو".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنتشر شائعة طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم، فكثيراً ما ترددت هذه الشائعة، وحدثت أيضاً قبل نحو عامين، وتلتزم نانسي الصمت أمام هذه الشائعات، وتكتفي بنشر صور لعائلتها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. (سيدتي)