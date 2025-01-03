شائعات حول حمل شخصية اعلامية من حبيبها الجديد... ما صحتها؟ (فيديو)

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تزايدت التكهنات حول حمل نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بطفلها الثالث، بعدما لاحظ بعض المعجبين أنها قد تكون تتبع نفس النمط الذي اتبعته خلال حملها في السابق.وكانت النجمة البالغة من العمر 27 عامًا قد حافظت على سرية حملها في مناسبتين سابقتين، حين أنجبت طفليها من ترافيس سكوت، والآن يعتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنها ربما تكرر نفس الأمر.كايلي، التي تشتهر بمؤسسة علامتها التجارية Kylie Cosmetics، كانت قد أعلنت عن علاقتها الرومانسية مع الممثل تيموثي شالاميت، البالغ من العمر 29 عامًا، في أيلول 2023، بعد أكثر من عام من بدء علاقتهما.السبب وراء هذه التكهنات هو مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته كايلي على حسابها في تيك توك، حيث ظهرت في 30 كانون الأول مع ابنتها ستورمي (التي تبلغ من العمر 6 سنوات) وابنة أختها شيكاغو (التي تبلغ من العمر 6 سنوات أيضًا).لكن ما لفت انتباه المعجبين هو تصرفات ومظهر كايلي، مما دفعهم للاعتقاد بأنها قد تكون حاملاً بطفلها الأول من تيموثي.هل هذه مجرد إشاعات أم أن كايلي بالفعل حامل؟ يبقى هذا السؤال دون إجابة حتى الآن، لكن التكهنات مستمرة.