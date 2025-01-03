Advertisement

فنون ومشاهير

شائعات حول حمل شخصية اعلامية من حبيبها الجديد... ما صحتها؟ (فيديو)

Lebanon 24
03-01-2025 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1300750-638715001242197310.jpg
Doc-P-1300750-638715001242197310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تزايدت التكهنات حول حمل نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بطفلها الثالث، بعدما لاحظ بعض المعجبين أنها قد تكون تتبع نفس النمط الذي اتبعته خلال حملها في السابق.

وكانت النجمة البالغة من العمر 27 عامًا قد حافظت على سرية حملها في مناسبتين سابقتين، حين أنجبت طفليها من ترافيس سكوت، والآن يعتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنها ربما تكرر نفس الأمر.
Advertisement

كايلي، التي تشتهر بمؤسسة علامتها التجارية Kylie Cosmetics، كانت قد أعلنت عن علاقتها الرومانسية مع الممثل تيموثي شالاميت، البالغ من العمر 29 عامًا، في أيلول 2023، بعد أكثر من عام من بدء علاقتهما.

السبب وراء هذه التكهنات هو مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته كايلي على حسابها في تيك توك، حيث ظهرت في 30 كانون الأول مع ابنتها ستورمي (التي تبلغ من العمر 6 سنوات) وابنة أختها شيكاغو (التي تبلغ من العمر 6 سنوات أيضًا).

لكن ما لفت انتباه المعجبين هو تصرفات ومظهر كايلي، مما دفعهم للاعتقاد بأنها قد تكون حاملاً بطفلها الأول من تيموثي.

هل هذه مجرد إشاعات أم أن كايلي بالفعل حامل؟ يبقى هذا السؤال دون إجابة حتى الآن، لكن التكهنات مستمرة.
 
لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:45 | 2025-01-03
03:24 | 2025-01-03
02:28 | 2025-01-03
01:01 | 2025-01-03
23:00 | 2025-01-02
15:03 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24