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فنون ومشاهير

"قلبي عم بدقّ".. ممثلة لبنانية شابة "عروس 2025"

Lebanon 24
03-01-2025 | 14:23
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تعيش الممثلة ريان الحركة قصة حب تثير اهتمام معجبيها، حيث تمتلئ حياتها الشخصية بلحظات من الرومانسية والمشاعر الجياشة، مما يضيف لمسة خاصة إلى حياتها الفنية.
 
وقالت ريان في حديث إعلامي إن "قلبها يدق حبّاً"، مؤكدة أنه ليس من الوسط الفني، لافتة إلى أنه من الداعمين لها ولعملها، مضيفة: "أنا عروس 2025".
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يذكر أن الحركة شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2024، إلى جانب الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن في مسلسل "ع أمل".
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