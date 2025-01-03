بعد أزمة الفيديو المسرب.. هل سيتمكن راغب علامة من العودة قريباً إلى لبنان؟

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بعد الأزمة التي طالت الفنان راغب علامة مؤخرا عقب تسريب وتداول مقطع فيديو يظهر فيه الفنان الإماراتي عبد الله بالخير في مكالمة هاتفية قيل إنها مع علامة، أكد شقيقه ومدير أعماله خضر علامة أن القضية كلها تقع على عاتق بالخير.وكرر خضر علامة لـ "نواعم" بأن راغب لم يجرِ أي اتصال مع عبد الله بالخير وأن كل ما ورد في التسجيل الصوتي هو محض افتراء.وحول امكانية منع راغب علامة من دخول لبنان، قال شقيقه:" لم نتبلغ أي شيء بهذا الخصوص وراغب سينهي أعماله خارجاً ويعود بلا ريب إلى بيروت".وأضاف خضر علامة أن عدداً من المحامين تولوا متابعة الأمر المتعلق بهذه القضية، ونفى أن يكون راغب مهدد وقال إن ما جرى من اعتداء على المدارس التابعة لراغب علامة هو بيد الأمن اللبناني، مؤكدا :"نضع كل الحوادث بيد القضاء اللبناني".يذكر أن راغب علامة كان من المتوقع أن يتواجد في بيروت خلال موسم الاعياد ونهاية السنة لكن ما حصل معه حال دون ذلك.وخلال المكالمة المسربة، سُمع صوت يُزعم أنه لعلامة يقول: "ما عاد فيه نصر الله، ارتحنا منه"، في إشارة إلى استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله بغارة إسرائيلية في أيلول الماضي، ما أثار غضب مناصري الحزب.