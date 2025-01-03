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فنون ومشاهير
لم يعجبها النظام الجديد.. فنانة سورية شهيرة اختارت المنفى وهاجرت إلى دبي
Lebanon 24
03-01-2025
|
23:58
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لم يعجب النظام الجديد في سوريا عددا من نجمات الدراما السورية، وآخر المنتقدين الممثلة ديما بياعة والمعروف عنها هجرتها الى دبي قبيل بدء الثورة السورية وبعد طلاقها من زوجها النجم تيم حسن.
و قالت ديما إنها لا تريد الانتقال من ديكتاتور الى ديكتاتور آخر، ما دفع عدداً كبيراً من المتابعين الى الرد ومنها الردود المباشرة ، أنه بالامكان إعطاء فرصة لكل من يساند سوريا وخلص العالم من رأس النظام السابق.
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وكشفت معلومات أن ديما عانت من المشاكل بسبب تأييدها للحرية في دمشق، وأنها اختارت المنفى وتزوجت ثانية من رجل مغربي لأنها اختارت لطفليها من تيم حسن العيش بعيداً عن المشاكل والحروب.
يذكر أن النجمة يارا صبري أيضاً علقت على الأمر، وقالت:"علينا التريث لمعرفة ما ستؤول اليه الاوضاع في سوريا ونحكم وقتها بشكل نهائي".(نواعم)
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