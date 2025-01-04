بعدما قالت انها من الممكن ان ترتبط بـ 10 رجال.. إعلامية شهيرة تتزوج في باريس (صور)

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن زواجها، حيث نشرت صورة عبر حسابها على "فيسبوك" من العاصمة الفرنسية باريس مع زوجها الذي أخفت وجهه بصورة قلب أحمر اللون.

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وأطلّت الخطيب من أمام برج إيفيل ليلاً، مضيفةً في منشور عبر خاصية القصص المصوّرة في "إنستغرام": "شكراً لكل الأحبّاء الذين هنّأوني على زواجي، أودّ أن أوضح أن زوجي ليس متزوجاً، كما أشاع البعض، وزواجنا ليس سريّاً". وأضافت:"إخفاء صورته تم بناءً على رغبته، لأنه ببساطة ينزعج من الصخب ويكره الأضواء".

وسبق أن تعرّضت الخطيب لحملة هجوم وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إثارتها جدلاً واسعاً، بسبب تصريحها بأنها من الممكن أن تتزوج عشرة رجال في حال سمح الشرع بذلك.



وفجّرت الخطيب عدداً من التصريحات الجريئة، عبر برنامج "تابوو"، الذي يقدّمه الإعلامي العراقي نزار الفارس على فضائية "دجلة"، وأظهر برومو البرنامج تصريحات ياسمين الخطيب التي وُصفت بالـ"صادمة"، والتي قالت فيها: "من الممكن أن أتزوّج عشرة رجال في حال سمح الشرع بذلك".



ولم تكتفِ ياسمين الخطيب بذلك، بل أضافت في تصريحاتها: "رد فعلي على التحرّش هو بالضرب وليس أي طريقة تانية، وأنا بمرّ باكتئاب شديد بعد فشل تجربة عاطفية ليا ومين قال إن المنتحر مش بيدخل الجنة؟".(لها)



