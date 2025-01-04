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فنون ومشاهير

عينت حارسا شخصيا.. شيرين عبد الوهاب تتخذ قرارات "صادمة" بسبب إبنتها!

Lebanon 24
04-01-2025 | 03:57
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مرت إبنة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية بأزمة، ويبدو أنها تعيش حالة نفسية سيئة جعلت والدتها تتخذ بعض الإجراءات اللازمة لحماية إبنتيها هنا ومريم.

حارس شخصي
بعد الواقعة التي مرت بها هنا خلال الفترة الماضية من إبتزاز أحد أصدقائها بصور خاصة لها والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات، قررت شيرين أن تعين حارساً شخصياً لإبنتيها هنا ومريم ليتواجد معهما أثناء خروجهما من المنزل حفاظاً عليهما، كما يتردد أنها  طلبت من الطبيب النفسي الخاص بها د .نبيل عبد المقصود متابعة حالة هنا التي فكرت في الإنتحار بعد هذه الأزمة.
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مشروع نتفليكس
ورغم أن شيرين عبد الوهاب كانت قد بدأت التحضيرات الفعلية لمشروعها مع منصة نتفليكس، إلا أنه يتردد أنها تفكر حالياً في إلغاء التعاقد خلال الفترة الحالية وإرجاع الأجر الذي تقاضته لبدء التصوير خاصة أنه كان من المقرر أن يعرض خلال عام 2025 ، ولكنها حتى الآن لم تضع خطة واضحة للعمل مما يجعلها تفكر جدياً في إلغاء المشروع في الوقت الحالي.

محاولات شيرين
وعلى الجانب الآخر، تحاول شيرين إنهاء أزمتها مع روتانا إذ علمت "نواعم" أن هناك محاولات من المحامي الخاص بها المستشار ياسر قنطوش بإنهاء الأزمة بينهما والوصول لحل مع شركة روتانا لتستطيع شيرين إصدار أعمالها الغنائية من دون حذف. ومن المقرر أن تكون هناك جلسة قضائية جديدة لتحديد مصير العقد بينهما بداية عام 2025 .(نواعم)





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