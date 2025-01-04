بعد انتشار خبر تعيينه نقيبًا للفنانين في سوريا... إليكم أول تعليق للفنان السوري الشهير

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في أول تعليق له، خرج عبد الحكيم قطيفان عن صمته نافياً الأخبار المتداولة، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة.وأضاف أن الخبر المتداول "يبدو مجرد قدعنه من شي محب"، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وبالمباركات التي تلقاها عبر الرسائل الخاصة.وشدد قطيفان على أنه لم يتواصل معه أي طرف بخصوص تعيينه في هذا المنصب، مذكّراً بأن رؤساء النقابات في سوريا يتم انتخابهم وليس تعيينهم.