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فنون ومشاهير

فنانة تعلن انفصالها عن زوجها: "الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني"

Lebanon 24
04-01-2025 | 12:22
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في خطوة غير متوقعة، أعلنت رنا سماحة انفصالها رسمياً عن زوجها الملحن سامر أبو طالب دون أن تكشف الأسباب، كما وجهت الشكر لمحاميها الخاص.

وكتبت رنا سماحة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".
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ويعتبر هذا الانفصال هو الثاني في علاقة رنا سماحة وسامر أبو طالب، بعد المرة الأولى التي تحدثت عنها مؤخراً رنا سماحة قائلة: "إن السبب وراء الانفصال عائد إلى التراكمات العديدة، والمتكررة، والتي واجهتهما خلال العام الأول من زواجهما، وأنهما تعرضان لصدمات خلال اكتشافهما عيوب ومميزات بعضهما البعض".

وكانت رنا سماحة تزوجت من سامر أبو طالب في عام 2020، وأنجبوا ابنهم الوحيد "مالك" في ١٣ كانون الاول عام 2023. (et)
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