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فنون ومشاهير
بسبب حالته الصحية.. ممثل مصري يعلن اعتزاله نهائيًا
Lebanon 24
04-01-2025
|
13:19
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أعلن الفنان لطفي لبيب عن اعتزاله الفن بشكل نهائي.
وقال في لقائه مع الإعلامي نزار الفارس عبر القناة الرابعة العراقية: "في حالتي الصحية حاليا لو جالي دور مقدرش أقدمه لأني أفضل أكون عند جمهوري كما كنت".
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وتابع: "اعتزلت الفن بشكل رسمي، مش معقول ممثل يمثل نصه طائر أو صوته ضائع، لازم وقتها الممثل يقعد في بيته".
وأردف: "الممثل هو المبدع الثاني والكاتب هو المبدع الأول، فأنا بكتب حاليا وده معوضني عن حاجات كتير وأقدر أبدع زي ما أنا عايز". (المصري اليوم)
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