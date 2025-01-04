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فنون ومشاهير

بسبب حالته الصحية.. ممثل مصري يعلن اعتزاله نهائيًا

Lebanon 24
04-01-2025 | 13:19
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أعلن الفنان لطفي لبيب عن اعتزاله الفن بشكل نهائي.

وقال في لقائه مع الإعلامي نزار الفارس عبر القناة الرابعة العراقية: "في حالتي الصحية حاليا لو جالي دور مقدرش أقدمه لأني أفضل أكون عند جمهوري كما كنت".
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وتابع: "اعتزلت الفن بشكل رسمي، مش معقول ممثل يمثل نصه طائر أو صوته ضائع، لازم وقتها الممثل يقعد في بيته".

وأردف: "الممثل هو المبدع الثاني والكاتب هو المبدع الأول، فأنا بكتب حاليا وده معوضني عن حاجات كتير وأقدر أبدع زي ما أنا عايز". (المصري اليوم)

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