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فنون ومشاهير
مفاجأة كبيرة: حيوان تسبب بموت شعبان عبد الرحيم.. شاعر يكشف هذه المعلومات
Lebanon 24
04-01-2025
|
23:00
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تصدر سبب الفنان الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل خلال الساعات الماضية، بعد مرور 5 سنوات على رحيله، حيث توفي وهو في الـ 62 من عمره، عقب تعرضه لأزمات صحية متتالية خلال أيامه الأخيرة.
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سبب وفاة شعبان عبد الرحيم
وكشف الشاعر إسلام خليل، رفيق المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، عن سبب وفاة شعبان عبد الرحيم، الذي لم يتم الحديث عنه وقت وفاته.
وأوضح إسلام خليل، خلال حواره عبر بودكاست "الأسطوات"، عن سبب الأزمة الصحية الكبرى التي أدت إلى وفاة شعبان عبد الرحيم، موضحًا أن السبب الرئيسي في تدهور حالته الصحية كان "خروف".
علاقة الخروف بوفاة شعبان عبد الرحيم
وكشف إسلام خليل، عن ملابسات تسبب الخروف في وفاة شعبان عبدالرحيم، موضحًا أن الفنان الشعبي كان محب للحيوانات بشكل كبير، وكان دائم التفاعل معها، وأثناء تواجد شعبان عبد الرحيم مع إسلام خليل في الاستديو في أحد الأيام، كان يوجد خروف في المكان، وقام شعبان عبد الرحيم بوضع الطعام له واللعب معه ، وحينما قرر شعبان مغادرة الاستديو والانصراف، تفاجأ بالخروف يقفز عليه بقوة من الخلف مما أدى إلى سقوطه على الأرض، ولم يتمكن من الوقوف مجددًا، وتم احضار سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، وتفاقمت حالته الصحية، فيما بعد، وظل لفترة جالسًا على كرسي متحرك بعد الحادث.
آخر ظهور لـ شعبان عبدالرحيم قبل وفاته
ويذكر أن الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، كان قد ظهر في آخر ظهور له أثناء السفر على كرسي متحرك، وذلك بعد أن كان قد تلقى عرضًا للغناء، إلا أنه قام بإحياء الحفل، ولكنه عاد من الحفل إلى المستشفى، وظل في المستشفى لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم الإعلان عن وفاته بسبب تدهور حالته الصحية. (أخبار الشرق)
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